Роберт Дауни — младший получил молодёжную награду Teen Choice Awards

В ночь на 13 августа в Лос-Анджелесе прошла юбилейная, 20-я по счёту ежегодная церемония вручения наград Teen Choice Awards.

В рамках этой премии победителей определяли подростки США. Фаворитами этой премии были соответствующие актёры. Больше всего наград получили "Чёрная Пантера" и "Мстители. Война бесконечности".

В частности, Роберта Дауни — младшего признали лучшим актёром экшен-фильма, а аналогичную награду среди актрис получила Скарлетт Йоханссон. Что же касается самого фильма "Война бесконечности", то его признали лучшей экшен-лентой.