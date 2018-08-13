Роберт Дауни — младший получил молодёжную награду Teen Choice Awards
Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP
В ночь на 13 августа в Лос-Анджелесе прошла юбилейная, 20-я по счёту ежегодная церемония вручения наград Teen Choice Awards.
В рамках этой премии победителей определяли подростки США. Фаворитами этой премии были соответствующие актёры. Больше всего наград получили "Чёрная Пантера" и "Мстители. Война бесконечности".
@RobertDowneyJr's superpowers are endless! #TeenChoice pic.twitter.com/EkyCjUgyab— FOX (@FOXTV) 13 августа 2018 г.
В частности, Роберта Дауни — младшего признали лучшим актёром экшен-фильма, а аналогичную награду среди актрис получила Скарлетт Йоханссон. Что же касается самого фильма "Война бесконечности", то его признали лучшей экшен-лентой.
При этом лучшим фантастическим фильмом стала "Чёрная Пантера". Лучшим актёром фантастического фильма стал Крис Хемсворт в картине "Тор. Рагнарёк", а лучшей актрисой — Летиша Райт в "Чёрной Пантере".