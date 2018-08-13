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Опубликовано 13 августа 2018, 09:52

Роберт Дауни — младший получил молодёжную награду Teen Choice Awards

Фото: &copy;&nbsp;Jordan Strauss/Invision/AP

Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP

В ночь на 13 августа в Лос-Анджелесе прошла юбилейная, 20-я по счёту ежегодная церемония вручения наград Teen Choice Awards.

В рамках этой премии победителей определяли подростки США. Фаворитами этой премии были соответствующие актёры. Больше всего наград получили "Чёрная Пантера" и "Мстители. Война бесконечности".

В частности, Роберта Дауни — младшего признали лучшим актёром экшен-фильма, а аналогичную награду среди актрис получила Скарлетт Йоханссон. Что же касается самого фильма "Война бесконечности", то его признали лучшей экшен-лентой.

При этом лучшим фантастическим фильмом стала "Чёрная Пантера". Лучшим актёром фантастического фильма стал Крис Хемсворт в картине "Тор. Рагнарёк", а лучшей актрисой — Летиша Райт в "Чёрной Пантере".

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Сергей Сурепин
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