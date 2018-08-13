Звезда "Игры престолов" озвучила аудиокнигу про Гарри Поттера

Вселенная о популярных волшебниках продолжает расширяться. Теперь можно вернуться в чудесный мир магии.

Актриса Натали Дормер, известная по "Игре престолов", приняла участие в озвучке книги по вселенной Гарри Поттера. Работа получила название Harry Potter: A History of Magic.

Книга выйдет 4 октября. В этот же день в Нью-Йорке откроется одноимённая экспозиция с реальными артефактами, которым люди придавали связь с мистикой. Из неё можно будет узнать, как артефакты связаны с книгами про Гарри Поттера.