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Опубликовано 13 августа 2018, 10:03

Звезда "Игры престолов" озвучила аудиокнигу про Гарри Поттера

Фото &copy; Instahram/nataliedormerx

Фото © Instahram/nataliedormerx

Вселенная о популярных волшебниках продолжает расширяться. Теперь можно вернуться в чудесный мир магии.

Актриса Натали Дормер, известная по "Игре престолов", приняла участие в озвучке книги по вселенной Гарри Поттера. Работа получила название Harry Potter: A History of Magic.

Книга выйдет 4 октября. В этот же день в Нью-Йорке откроется одноимённая экспозиция с реальными артефактами, которым люди придавали связь с мистикой. Из неё можно будет узнать, как артефакты связаны с книгами про Гарри Поттера.

Напомним, выставка впервые открывалась 20 октября 2017 года в Лондоне. Что же касается оригинальной книги, то её написала Джоан Роулинг. Работа призвана расширить и дополнить впечатления фанатов серии от просмотренных экспонатов.

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Сергей Сурепин
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