Софи Тёрнер рассказала, каким будет финал "Игры престолов"

По словам актрисы, поклонников популярного сериала ожидает жуткое завершение. Последний сезон будет кровавее, чем все предыдущие.

Актриса Софи Тёрнер, сыгравшая персонажа Сансу Старк, решила рассказать о том, что ожидает нас в финале "Игры престолов". По словам актрисы, финальный сезон будет кровавее, чем все предыдущие.

Также Тёрнер заявила, что заключительные эпизоды шоу будут переполнены предательством. По словам актрисы, в финале будет много войны и опасностей. Больше Тёрнер не смогла ничего рассказать о финале, дабы не выдать все секреты.