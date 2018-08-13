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Регион
Опубликовано 13 августа 2018, 10:19

Софи Тёрнер рассказала, каким будет финал "Игры престолов"

Фото: &copy;&nbsp;Matt Sayles/Invision/AP

Фото: © Matt Sayles/Invision/AP

По словам актрисы, поклонников популярного сериала ожидает жуткое завершение. Последний сезон будет кровавее, чем все предыдущие.

Актриса Софи Тёрнер, сыгравшая персонажа Сансу Старк, решила рассказать о том, что ожидает нас в финале "Игры престолов". По словам актрисы, финальный сезон будет кровавее, чем все предыдущие.

Также Тёрнер заявила, что заключительные эпизоды шоу будут переполнены предательством. По словам актрисы, в финале будет много войны и опасностей. Больше Тёрнер не смогла ничего рассказать о финале, дабы не выдать все секреты.

Напомним, съёмки финального сезона "Игры престолов" уже завершены. Выход шести заключительных эпизодов запланирован на первое полугодие 2019 года.

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Сергей Сурепин
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