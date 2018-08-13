Володин допустил отказ от государственных пенсий в России

Спикер нижней палаты парламента указал на дыру в пенсионной системе, которую наполняют за счёт казны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предположил, что в России могут быть отменены государственные пенсии как таковые. Как пишет ИА FreeVolgaNews, об этом он заявил на встрече с жителями Заводского района Саратова.

По его словам, в пенсионной системе имеется дефицит, дыра, которую наполняют за счёт средств из бюджета.

— Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным, — пояснил спикер нижней палаты парламента.

Отвечая на вопрос о пенсионной реформе, Володин призвал граждан думать не о возрасте выхода на пенсию, а о возможном повышении размера ежемесячных выплат. По словам спикера Госдумы, вопрос ещё до конца не проработан, но пенсии обязательно должны составлять не менее 40% от зарплаты.