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Опубликовано 13 августа 2018, 13:45

Россия заняла третье место по запросам о Dota 2 в Google

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Аналитики сопоставили популярность запросов по Dota 2, League of Legends, Fortnite, FIFA и World of Warcraft за последние 365 дней.

Россия заняла третье место по запросам об игре Dota 2 в поисковой системе Google. Лидером оказалась Украина, второе место у Республики Перу.

Замыкают пятёрку Филиппины и Индонезия. Показатели сравнил пользователь reddit под псевдонимом kalgori. Он сопоставил популярность запросов по Dota 2, League of Legends, Fortnite, FIFA и World of Warcraft за последние 365 дней.

Согласно статистике Google, в первом квартале 2018 года Fortnite опередила по популярности запросов остальные игры. 13 августа 2017 года запросы по Dota 2 и World of Warcraft находились примерно на одном уровне, однако к августу 2018 года Dota 2 стала в несколько раз уступать всем остальным играм.

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Сергей Сурепин
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