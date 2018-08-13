По игре "Солитёр" проведут турнир с призовым фондом в 100 тысяч долларов

Киберспортивный стартап Skillz проведёт турнир по мобильной игре Solitaire Cube. Деньги получит тысяча сильнейших участников.

Призовой фонд нового турнира составит 100 тысяч долларов. Разработчики проведут турнир по игре Solitaire Cube. Это версия классического пасьянса "Солитёр" для мобильных устройств.

По словам организаторов, турнир будет первым по этой игре и самым крупным за всю историю "Солитёра". Всего организаторы планируют привлечь около 40 тысяч участников. За первое место планируется заплатить 10 тысяч долларов.

Игрок, который займёт тысячное место, получит один доллар. Для участия в чемпионате нужно будет скачать приложение в магазинах Google Play и App Store.