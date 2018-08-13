Победитель чемпионата мира по Dota 2 получит более 10 миллионов долларов

Чемпион будущего соревнования получит 44% от общей суммы. На данный момент это $10,4 млн.

В Сети появилась информация о призовом фонде The International 8. Это чемпионат мира по Dota 2, который пройдёт 15 августа в Ванкувере.

Сейчас призовой фонд составляет $23,9 млн. Команда, занявшая второе место, получит $3,8 млн, третье — $2,4 млн. Команды, которые займут 4–6 места, заработают по миллиону долларов или более. Меньше всего получат составы, которые займут 17–18 места, — $59,8 тыс.