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Опубликовано 13 августа 2018, 14:45

Победитель чемпионата мира по Dota 2 получит более 10 миллионов долларов

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Чемпион будущего соревнования получит 44% от общей суммы. На данный момент это $10,4 млн.

В Сети появилась информация о призовом фонде The International 8. Это чемпионат мира по Dota 2, который пройдёт 15 августа в Ванкувере.

Сейчас призовой фонд составляет $23,9 млн. Команда, занявшая второе место, получит $3,8 млн, третье — $2,4 млн. Команды, которые займут 4–6 места, заработают по миллиону долларов или более. Меньше всего получат составы, которые займут 17–18 места, — $59,8 тыс.

Турнир завершится 25 августа. Все команды уже получили визу в Канаду. Призовой фонд The International 8 пополняется за счёт продаж игры Dota 2. При этом 25% от покупок направляются на увеличение общей суммы.

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Сергей Сурепин
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