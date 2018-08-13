Скончался посол России в Непале Андрей Будник
Андрей Будник. Фото: Посольство РФ в Непале
Ушёл из жизни посол России в Непале Андрей Будник. Об этом сообщили в самом диппредставительстве.
— Посольство России в Непале с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Демократической Республике Непал Андрея Сергеевича Будника, — говорится в сообщении посольства в "Фейсбуке".
В дипломатическом представительстве России открыли книгу соболезнований. Оставить запись в ней можно будет завтра и послезавтра.
Согласно информации с официального сайта посольства, Андрей Будник родился в 1953 году в Москве. Карьеру дипломата он начал в 1978 году с работы в посольстве Индии. В 2008–2013 годах был послом России в Пакистане.