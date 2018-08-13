Скончался посол России в Непале Андрей Будник

Ушёл из жизни посол России в Непале Андрей Будник. Об этом сообщили в самом диппредставительстве.

— Посольство России в Непале с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Демократической Республике Непал Андрея Сергеевича Будника, — говорится в сообщении посольства в "Фейсбуке".

В дипломатическом представительстве России открыли книгу соболезнований. Оставить запись в ней можно будет завтра и послезавтра.