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Регион
Опубликовано 13 августа 2018, 12:24

Скончался посол России в Непале Андрей Будник

Андрей Будник. Фото: Посольство РФ в Непале

Андрей Будник. Фото: Посольство РФ в Непале

Ушёл из жизни посол России в Непале Андрей Будник. Об этом сообщили в самом диппредставительстве.

— Посольство России в Непале с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Демократической Республике Непал Андрея Сергеевича Будника, — говорится в сообщении посольства в "Фейсбуке".

В дипломатическом представительстве России открыли книгу соболезнований. Оставить запись в ней можно будет завтра и послезавтра.

Согласно информации с официального сайта посольства, Андрей Будник родился в 1953 году в Москве. Карьеру дипломата он начал в 1978 году с работы в посольстве Индии. В 2008–2013 годах был послом России в Пакистане.

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Андрей Григорьев
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