Главный стример Fortnite не играет с девушками, чтобы не расстраивать жену
Фото: © instagram.com/ninja
Стример Тайлер Блевинс, известный под псевдонимом Ninja, объяснил, почему он никогда не проводит трансляции с девушками.
По его словам, если во время беседы со стримершей будет хотя бы намёк на флирт, то это тут же подхватят зрители. Стример считает, что этот момент из видео начнут использовать в других роликах на YouTube.
Ninja заявил, что решение об отказе стримить с девушками он принял самостоятельно, без участия своей супруги. Геймер заявил, что ценит отношения с женой, поэтому не хочет создавать какие-либо слухи и расстраивать свою жену.
Таким образом, чтобы избежать неловких моментов, Тайлер принял решение вообще отказаться от стримов с девушками.
Напомним, в марте 2018 года Ninja провёл трансляцию с популярным рэпером Дрейком — стрим смотрело 600 тысяч человек одновременно. Позже он набрал 10 миллионов подписчиков на Twitch — Ninja стал первым стримером, которому удалось добиться такого результата.