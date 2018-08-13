Главный стример Fortnite не играет с девушками, чтобы не расстраивать жену

Стример Тайлер Блевинс, известный под псевдонимом Ninja, объяснил, почему он никогда не проводит трансляции с девушками.

По его словам, если во время беседы со стримершей будет хотя бы намёк на флирт, то это тут же подхватят зрители. Стример считает, что этот момент из видео начнут использовать в других роликах на YouTube.

Ninja заявил, что решение об отказе стримить с девушками он принял самостоятельно, без участия своей супруги. Геймер заявил, что ценит отношения с женой, поэтому не хочет создавать какие-либо слухи и расстраивать свою жену.

Публикация от Jessica (@jessghosty) 5 Авг 2018 в 8:28 PDT

Таким образом, чтобы избежать неловких моментов, Тайлер принял решение вообще отказаться от стримов с девушками.