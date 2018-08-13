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Регион
Опубликовано 13 августа 2018, 18:04

Apple снимет комедийный сериал про разработку видеоигр

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Dave Allen

Фото: © flickr / Dave Allen

Команда из Купертино продолжает делать всё возможное, чтобы составить конкуренцию Amazon и Netflix.

Компания Apple заказала создание нового сериала. Место действия будущего шоу — игровая студия. За создание проекта, который пока не получил название, отвечают Чарли Дэй и Роб Макэлхенни, авторы сериала "В Филадельфии всегда солнечно".

Создатели сериала заявили, что проект исследует тонкости человеческой натуры уморительными и инновационными способами. За создание шоу отвечает одна из студий Ubisoft, которая занимается созданием новой части игры Assassin’s Creed. Также руководители французской компании выступят исполнительными продюсерами будущего сериала.

Ранее сообщалось, что в течение 2018 года компания Apple хочет потратить 1 миллиард долларов на создание оригинальных фильмов и сериалов, которые будут доступны для просмотра в iTunes. Всего Apple хочет снять около 10 новых шоу.

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Сергей Сурепин
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