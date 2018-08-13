Apple снимет комедийный сериал про разработку видеоигр

Команда из Купертино продолжает делать всё возможное, чтобы составить конкуренцию Amazon и Netflix.

Компания Apple заказала создание нового сериала. Место действия будущего шоу — игровая студия. За создание проекта, который пока не получил название, отвечают Чарли Дэй и Роб Макэлхенни, авторы сериала "В Филадельфии всегда солнечно".

Создатели сериала заявили, что проект исследует тонкости человеческой натуры уморительными и инновационными способами. За создание шоу отвечает одна из студий Ubisoft, которая занимается созданием новой части игры Assassin’s Creed. Также руководители французской компании выступят исполнительными продюсерами будущего сериала.