LEGO выпустит наборы по Overwatch в честь выхода сериала по игре

Компания — производитель конструктора планирует и дальше масштабироваться, расширяя аудиторию покупателей.

На сайте LEGO появилась страница, которая посвящена многопользовательской игре Overwatch. Ещё в мае компании LEGO и Blizzard, ответственные за игру, объявили о старте сотрудничества.

Фото: © LEGO Group

Таким образом, согласно опубликованной информации, первые наборы конструктора LEGO по указанной игре выйдут уже в начале 2019 года. Предполагается, что всего будет выпущено порядка шести наборов.