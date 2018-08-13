LEGO выпустит наборы по Overwatch в честь выхода сериала по игре
Фото: © Blizzard Entertainment
Компания — производитель конструктора планирует и дальше масштабироваться, расширяя аудиторию покупателей.
На сайте LEGO появилась страница, которая посвящена многопользовательской игре Overwatch. Ещё в мае компании LEGO и Blizzard, ответственные за игру, объявили о старте сотрудничества.
Фото: © LEGO Group
Таким образом, согласно опубликованной информации, первые наборы конструктора LEGO по указанной игре выйдут уже в начале 2019 года. Предполагается, что всего будет выпущено порядка шести наборов.
Также появилась информация о том, что наборы могут быть приурочены к запуску сериала по Overwatch. Ранее сообщалось, что Blizzard будет сотрудничать с Netflix для работы над сериалом по мотивам игры.