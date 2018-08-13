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Опубликовано 13 августа 2018, 17:34

LEGO выпустит наборы по Overwatch в честь выхода сериала по игре

Фото: &copy;&nbsp;Blizzard Entertainment

Фото: © Blizzard Entertainment

Компания — производитель конструктора планирует и дальше масштабироваться, расширяя аудиторию покупателей.

На сайте LEGO появилась страница, которая посвящена многопользовательской игре Overwatch. Ещё в мае компании LEGO и Blizzard, ответственные за игру, объявили о старте сотрудничества.

Фото: © LEGO Group

Фото: © LEGO Group

Таким образом, согласно опубликованной информации, первые наборы конструктора LEGO по указанной игре выйдут уже в начале 2019 года. Предполагается, что всего будет выпущено порядка шести наборов.

Также появилась информация о том, что наборы могут быть приурочены к запуску сериала по Overwatch. Ранее сообщалось, что Blizzard будет сотрудничать с Netflix для работы над сериалом по мотивам игры.

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Сергей Сурепин
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