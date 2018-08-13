Google потеряет 3 миллиарда рублей из-за создателей Fortnite
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Разработчики популярного многопользовательского шутера хотят выпустить игру в обход магазина Google Play.
Благодаря отчётам студии Epic Games стало известно, что если компания не передумает и не станет распространять версию игры Fortnite для Android через Google Play, то американская корпорация потеряет только в 2018 году как минимум 5 миллиардов рублей. Это связано с тем, что все компании платят 30% от доходов своей игры за появление в магазине приложений Google Play.
Разработчики подсчитали, что за следующие 5 месяцев мобильная игра должна принести им почти 175 миллионов долларов. 30 процентов из них — это 50 миллионов долларов, которые Google, скорее всего, не получит.
Предполагается, что Google может пойти на переговоры с Epic Games, снизив процент за размещение, чтобы не потерять круглую сумму денег. Ранее игра вышла на iOS-устройствах — разработчикам не удалось отказаться от App Store, так как владельцы iPhone и iPad не могут устанавливать игры через сторонние ресурсы.