Кузнецова посетит в СИЗО младшую из сестёр-убийц Хачатурян
Анна Кузнецова. Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев
Детский омбудсмен разберётся на месте, как её аппарат сможет помочь 17-летней Марии.
Уполномоченная при Президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова посетит 17-летнюю Марию Хачатурян, которая содержится под стражей в столичном СИЗО № 6. Об этом на странице "В Контакте" информирует аппарат омбудсмена.
Ранее Кузнецова также направляла обращение в прокуратуру города Москвы с просьбой проверить как работу органов системы профилактики в связи с ситуацией в этой семье, так и факт дачи показаний несовершеннолетней в отсутствии защитника. Напомним, что об этом СМИ стало известно от членов ОНК, которые также посещали в СИЗО сестёр Хачатурян.
Напомним, 27 июля три сестры-погодки от 17 до 19 лет — Кристина, Ангелина и Мария — убили своего 57-летнего отца. Свои действия девушки объяснили тем, что не могли больше терпеть жестокость и издевательства со стороны мужчины. Сёстры арестованы до 28 сентября. Как ранее писал Лайф, адвокат рассказал о состоянии девушек в СИЗО.