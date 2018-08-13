Кузнецова посетит в СИЗО младшую из сестёр-убийц Хачатурян

Детский омбудсмен разберётся на месте, как её аппарат сможет помочь 17-летней Марии.

Уполномоченная при Президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова посетит 17-летнюю Марию Хачатурян, которая содержится под стражей в столичном СИЗО № 6. Об этом на странице "В Контакте" информирует аппарат омбудсмена.

Ранее Кузнецова также направляла обращение в прокуратуру города Москвы с просьбой проверить как работу органов системы профилактики в связи с ситуацией в этой семье, так и факт дачи показаний несовершеннолетней в отсутствии защитника. Напомним, что об этом СМИ стало известно от членов ОНК, которые также посещали в СИЗО сестёр Хачатурян.