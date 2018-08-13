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Опубликовано 13 августа 2018, 20:55

В ЦАР помещён под стражу водитель убитых российских журналистов

Фотографии Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева (справа налево) возле Дома журналистов в Москве. Фото: &copy; РИА Новости/Евгения Новоженина

Фотографии Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева (справа налево) возле Дома журналистов в Москве. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Пока он проходит по делу в качестве свидетеля и помещён за решётку, в том числе из соображений безопасности.

В Центральноафриканской Республике взят под стражу местный водитель российских журналистов, убитых там в конце июля этого года. Об этом, как сообщает РИА "Новости", рассказали в российском посольстве.

Как сообщили в диппредставительстве, мужчина помещён за решётку из соображений безопасности. Пока он является свидетелем в деле об убийстве журналистов.

Отмечается, что российские следователи в ЦАР пока не приехали. Когда они прибудут, пока неизвестно.

Напомним, журналисты были убиты 31 июля. Сообщалось, что представителей прессы перед убийством захватили около десяти человек в тюрбанах. Как писал Лайф, перед смертью Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли похитить и допрашивать. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

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Андрей Григорьев
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