В ЦАР помещён под стражу водитель убитых российских журналистов

Пока он проходит по делу в качестве свидетеля и помещён за решётку, в том числе из соображений безопасности.

В Центральноафриканской Республике взят под стражу местный водитель российских журналистов, убитых там в конце июля этого года. Об этом, как сообщает РИА "Новости", рассказали в российском посольстве.

Как сообщили в диппредставительстве, мужчина помещён за решётку из соображений безопасности. Пока он является свидетелем в деле об убийстве журналистов.

Отмечается, что российские следователи в ЦАР пока не приехали. Когда они прибудут, пока неизвестно.