"Ни с кем не дружила". Журова заявила, что в ГД не знают о свадьбе Поклонской

Депутат рассказала, что не имеет личных отношений с коллегой и не может прокомментировать торжественное событие.

Депутат Госдумы Светлана Журова сообщила, что в Государственной думе ничего не знают о свадьбе бывшего прокурора Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьёва. Об этом она рассказала в интервью агентству НСН.

— Не знаю, у кого можно узнать. Она вроде ни с кем особо не дружила, — заявила Журова.

Депутат добавила, что никаких личных отношений с коллегой не имеет, поэтому не располагает какой-либо информацией о её жизни.