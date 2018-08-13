"Ни с кем не дружила". Журова заявила, что в ГД не знают о свадьбе Поклонской
Депутат рассказала, что не имеет личных отношений с коллегой и не может прокомментировать торжественное событие.
Депутат Госдумы Светлана Журова сообщила, что в Государственной думе ничего не знают о свадьбе бывшего прокурора Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьёва. Об этом она рассказала в интервью агентству НСН.
— Не знаю, у кого можно узнать. Она вроде ни с кем особо не дружила, — заявила Журова.
Депутат добавила, что никаких личных отношений с коллегой не имеет, поэтому не располагает какой-либо информацией о её жизни.
Ранее сообщалось, что бракосочетание Поклонской и Соловьёва состоялось в Крыму в минувшие выходные. В числе гостей были коллеги Поклонской по Госдуме, родственники, друзья и коллеги из силовых структур. Сама Поклонская свадьбу пока не комментирует.