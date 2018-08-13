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Опубликовано 13 августа 2018, 21:31

"Ни с кем не дружила". Журова заявила, что в ГД не знают о свадьбе Поклонской

Наталья Поклонская (Фото:&nbsp;poklonskaya-nv.livejournal.com) Иван Соловьёв (Фото с сайта ruspekh.ru)

Наталья Поклонская (Фото: poklonskaya-nv.livejournal.com)

Иван Соловьёв (Фото с сайта ruspekh.ru)

Депутат рассказала, что не имеет личных отношений с коллегой и не может прокомментировать торжественное событие.

Депутат Госдумы Светлана Журова сообщила, что в Государственной думе ничего не знают о свадьбе бывшего прокурора Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьёва. Об этом она рассказала в интервью агентству НСН.

— Не знаю, у кого можно узнать. Она вроде ни с кем особо не дружила, — заявила Журова.

Депутат добавила, что никаких личных отношений с коллегой не имеет, поэтому не располагает какой-либо информацией о её жизни.

Ранее сообщалось, что бракосочетание Поклонской и Соловьёва состоялось в Крыму в минувшие выходные. В числе гостей были коллеги Поклонской по Госдуме, родственники, друзья и коллеги из силовых структур. Сама Поклонская свадьбу пока не комментирует.

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Константин Агапов
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