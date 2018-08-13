"Увидела тяжёлое раскаяние". Кузнецова встретилась с одной из трёх сестёр-убийц

По её словам, Мария Хачатурян хотела бы пообщаться со своей матерью и сёстрами, ей необходимо лечение.

Мария Хачатурян — младшая из трёх сестёр, зарезавших своего отца в Москве — раскаивается в содеянном. К такому выводу пришла уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова после встречи с девушкой в московском СИЗО-6.

— Встреча была долгой: больше часа мы говорили… Конечно, я увидела тяжёлое раскаяние, переживание, тут даже, наверно, говорить об этом лишнее, — сказала омбудсмен.

По её словам, говорили в том числе о необходимом лечении девушки. Ей будет назначено обследование, в поликлинике запросят документы.

— Ряд обследований пройдёт уже завтра, некоторые будут назначены в ближайшее время по итогам анализа документации, которая будет запрошена, — сказала Кузнецова.

Она отметила, что Мария хочет поговорить с матерью и сёстрами, и Кузнецова обещала посодействовать этому. Также будет решаться вопрос с учёбой начиная с 1 сентября.

Напомним, по версии следствия, три сестры зарезали своего отца 27 июля в квартире на Алтуфьевском шоссе столицы. Их задержали на следующий день. Свою вину девушки 17, 18 и 19 лет признали. Они объяснили случившееся тем, что отец был тираном.