Опрос: Россияне не оценили итоги путча 1991 года

Эксперты отмечают, что общая ностальгия по СССР обесценивает переворот как значимое историческое событие.

Среди опрошенных россиян 38% считают августовский путч 1991 года трагическим событием, которое привело к губительным последствиям. Это следует из результатов опроса "Левада-центра", сообщает газета "Известия".

36% оценили событие как эпизод противостояния в высшем руководстве государства, в то время как 6% — как победу демократической революции, покончившей с властью КПСС.

23% россиян полагают, что Государственный комитет по чрезвычайному положению объявил в СССР чрезвычайное положение на шесть месяцев и ввёл в Москву войска, чтобы укрепить своё положение во власти.

Социологи отмечают, что каждый второй представитель молодого поколения избегает каких-либо оценок этого периода истории. Также общая ностальгия по СССР дискредитирует события 1991 года.