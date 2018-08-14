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Опубликовано 14 августа 2018, 02:29

Опрос: Россияне не оценили итоги путча 1991 года

Фото &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

Эксперты отмечают, что общая ностальгия по СССР обесценивает переворот как значимое историческое событие.

Среди опрошенных россиян 38% считают августовский путч 1991 года трагическим событием, которое привело к губительным последствиям. Это следует из результатов опроса "Левада-центра", сообщает газета "Известия".

36% оценили событие как эпизод противостояния в высшем руководстве государства, в то время как 6% — как победу демократической революции, покончившей с властью КПСС.

23% россиян полагают, что Государственный комитет по чрезвычайному положению объявил в СССР чрезвычайное положение на шесть месяцев и ввёл в Москву войска, чтобы укрепить своё положение во власти.

Социологи отмечают, что каждый второй представитель молодого поколения избегает каких-либо оценок этого периода истории. Также общая ностальгия по СССР дискредитирует события 1991 года.

— События воспринимаются негативно и расцениваются скорее как символ "распада великой страны", нежели как яркий эпизод в постсоветской истории России, заслуживающий внимания и институциональной проработки, — сказала специалист "Левада-центра" Карина Пипия.

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Константин Агапов
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