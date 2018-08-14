В Сиднее почти 500 гитаристов одновременно сыграли Highway to Hell

На сиднейском музыкальном фестивале 12 августа собрались 457 гитаристов, которые одновременно сыграли песню AC/DC Highway to Hell, сообщает местное издание The Newcastle Herald. Совместное выступление организовано, чтобы установить достижение книги рекордов Гиннеса.

— Была такая отличная атмосфера. За всю жизнь я никогда не видела так много мужчин и гитар, — прокомментировала выступление пресс-секретарь фестиваля Татьяна Марчан.

Участие в записи рекордной гитарной партии было платным и стоило 45 долларов, музыканты получили микроусилители размером с небольшую коробку, которые подключались к гитарам. На сцене перед толпой солировала местная группа The Choirboys. Полученные от акции денежные средства пошли в Австралийский детский музыкальный фонд.