Названы самые популярные компьютерные игры июля

Лидером чарта в июле 2018 года на ПК оказалась игра League of Legends. Что же касается многопользовательского шутера Fortnite, то он поднялся на 2-ю строчку рейтинга, оттеснив вниз Hearthstone и PUBG.

Следует добавить, что новая волна интереса к популярной игре студии Epic Games связана со стартом 5-го сезона. Он начался 12 июля. При этом лучшую динамику роста продемонстрировал военно-тактический шутер Arma 3 компании от Bohemia Interactive. Игра пятилетней давности в прошлом месяце поднялась на 5 позиций и заняла 18-ю строчку рейтинга.