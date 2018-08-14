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Опубликовано 14 августа 2018, 10:09

Названы самые популярные компьютерные игры июля

Уже традиционный рейтинг из 20 самых популярных игр составила аналитическая фирма Newzoo.

Фото:&nbsp;&copy; Riot Games, Inc

Фото: © Riot Games, Inc

Лидером чарта в июле 2018 года на ПК оказалась игра League of Legends. Что же касается многопользовательского шутера Fortnite, то он поднялся на 2-ю строчку рейтинга, оттеснив вниз Hearthstone и PUBG.

Следует добавить, что новая волна интереса к популярной игре студии Epic Games связана со стартом 5-го сезона. Он начался 12 июля. При этом лучшую динамику роста продемонстрировал военно-тактический шутер Arma 3 компании от Bohemia Interactive. Игра пятилетней давности в прошлом месяце поднялась на 5 позиций и заняла 18-ю строчку рейтинга.

Вместе с Arma 3 заметно прибавил в популярности кооперативный шутер Warframe канадской студии Digital Extremes. Он поднялся на 4 позиции и занял 14-е место. При этом игра пятилетней давности GTA V всё ещё остаётся хитом и занимает 10-е место в рейтинге Newzoo.

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Сергей Сурепин
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