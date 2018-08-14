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Регион
Опубликовано 14 августа 2018, 10:19

Бабушка самого лучшего киберспортсмена сидит с ним до 4 утра, пока тот играет

Фото: &copy;&nbsp;NicoNico, OGN

Фото: © NicoNico, OGN

Пенсионерка заявила, что гордится своим внуком. По словам женщины, она понимает исключительность геймера.

Бабушка Ли Faker Сан Хёка Квон Оюн дала интервью для документального фильма OGN. Бабушка самого лучшего игрока в League of Legends рассказала, как помогала Faker в матче 1 на 1 против Бэ bengi Сон Юна.

Однажды он играл с другом 1 на 1. Кажется, его звали bengi. Он играл на Orianna, и я сказала: "Как только наберёшь шестой уровень, используй Shockwave". На это он ответил, что ему стоит учиться у меня. Он мне часто такое говорил.

Квон Оюн.

По словам пенсионерки, она видела все турниры, на которых её внук играл за рубежом. Ей очень жаль, что не удаётся быть рядом с геймером в день его рождения, однако женщина понимает, что её внук делает то, что дано не каждому. Она очень гордится Faker.

Квон Оюн признаётся, что, когда геймер сидит за компьютером и не ложится допоздна, она приходит к нему и сидит рядом. Порой это может длиться до 4 утра — всё это время Faker проводит за игрой.

Напомним, Faker — 22-летний игрок в League of Legends. С 2013 года он выступает за SK Telecom T1, с которой трижды становился чемпионом мира. Журналисты, аналитики и киберспортсмены в течение нескольких лет считали Faker лучшим игроком мира в League of Legends.

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Сергей Сурепин
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