Актёры "Назад в будущее" встретились спустя 33 года после выхода фильма

Актёры фантастической кинотрилогии "Назад в будущее" опубликовали фотографии с мероприятия у себя в социальных сетях. Они шуточно подписали снимки.

Например, Майкл Джей Фокс отметил, что фотографироваться пришёл "даже Бифф". Последний раз Фокс, Ллойд и Томпсон появлялись вместе в 2015 году — на мероприятии, посвящённом 30-летию первой части.

Напомним, что первый фильм "Назад в будущее" вышел 33 года назад. Ранее Кристофер Ллойд рассказал, что если бы в производство запустили четвёртый фильм франшизы, то он бы с удовольствием вновь сыграл Дока Брауна. При этом Роберт Земекис заявил, что он против перезапуска или выпуска продолжения "Назад в будущее".