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Опубликовано 14 августа 2018, 10:39

Актёры "Назад в будущее" встретились спустя 33 года после выхода фильма

Фото: &copy; instagram/realmikejfox

Фото: © instagram/realmikejfox

Встреча произошла в рамках фестиваля поп-культуры Boston Fan Expo, который проходил с 10 по 12 августа.

Актёры фантастической кинотрилогии "Назад в будущее" опубликовали фотографии с мероприятия у себя в социальных сетях. Они шуточно подписали снимки.

Back in 2018, even Biff made it. @fanexpoboston @lea_thompson @tomwilsonusa #chrislloyd

Публикация от Michael J Fox (@realmikejfox)

Например, Майкл Джей Фокс отметил, что фотографироваться пришёл "даже Бифф". Последний раз Фокс, Ллойд и Томпсон появлялись вместе в 2015 году — на мероприятии, посвящённом 30-летию первой части.

Напомним, что первый фильм "Назад в будущее" вышел 33 года назад. Ранее Кристофер Ллойд рассказал, что если бы в производство запустили четвёртый фильм франшизы, то он бы с удовольствием вновь сыграл Дока Брауна. При этом Роберт Земекис заявил, что он против перезапуска или выпуска продолжения "Назад в будущее".

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Сергей Сурепин
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