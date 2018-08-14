Сильвестр Сталлоне намекнул на новую часть "Рэмбо"

Слухи о съёмках нового фильма про ветерана Вьетнама появились достаточно давно, но подтверждения они так и не находили.

Актёр Сильвестр Сталлоне намекнул на скорое возвращение Джона Рэмбо. Ранее в Сети появлялась информация о том, что фильм "Рэмбо-5" попал в "производственный ад", в связи с чем о нём ничего длительное время не было слышно.

Что же касается намёков Сталлоне, то он опубликовал в собственном "инстаграме" фото с изображением Джона Рэмбо. В качестве подписи актёр выбрал фразу A SAVAGE RISING! ... soon. Предполагается, что это отсылка к потенциальному заголовку пятой части — The Savage Hunt ("Беспощадная охота"). Также есть информация о том, что в новом фильме Джон Рэмбо отправится на границу США и Мексики, чтобы противостоять наркокартелям.