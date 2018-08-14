Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 августа 2018, 10:59

Сильвестр Сталлоне намекнул на новую часть "Рэмбо"

Фото: &copy; instagram/officialslystallone

Фото: © instagram/officialslystallone

Слухи о съёмках нового фильма про ветерана Вьетнама появились достаточно давно, но подтверждения они так и не находили.

Актёр Сильвестр Сталлоне намекнул на скорое возвращение Джона Рэмбо. Ранее в Сети появлялась информация о том, что фильм "Рэмбо-5" попал в "производственный ад", в связи с чем о нём ничего длительное время не было слышно.

... A SAVAGE RISING! ... soon .

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

Что же касается намёков Сталлоне, то он опубликовал в собственном "инстаграме" фото с изображением Джона Рэмбо. В качестве подписи актёр выбрал фразу A SAVAGE RISING! ... soon. Предполагается, что это отсылка к потенциальному заголовку пятой части — The Savage Hunt ("Беспощадная охота"). Также есть информация о том, что в новом фильме Джон Рэмбо отправится на границу США и Мексики, чтобы противостоять наркокартелям.

Напомним, последний на данный момент фильм о Рэмбо вышел в 2008 году.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Сильвестр Сталлоне
  • рэмбо
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar