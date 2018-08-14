Создатели Fallout засудят геймеров, которые перепродают ранее купленные игры
Фото: © Bethesda
Представители компании Bethesda в грубой форме попросили пользователя магазина Amazon не перепродавать игру The Evil Within 2.
Компания Bethesda выступила против того, чтобы игры, которые она издаёт, перепродавали. Инцидент произошёл на Amazon Marketplace, когда одному из пользователей поступило сообщение о том, чтобы он перестал продавать игру The Evil Within 2 для PlayStation 4.
По словам геймера, он получил достаточно грубое сообщение от представителей компании. Они требовали прекратить перепродажу игры, а также угрожали геймеру судом. Таким образом, Bethesda хочет окончательно запретить перепродавать ранее купленные игры.
При этом представители компании прокомментировали ситуацию, заявив, что они на самом деле никогда не были против перепродажи игр. Разработчики заявили, что предметом спора было то, что геймер указал состояние диска как "новое", а не "подержанное". В Bethesda говорят, что заявление компании просто не так поняли.