Создатели Fallout засудят геймеров, которые перепродают ранее купленные игры

Компания Bethesda выступила против того, чтобы игры, которые она издаёт, перепродавали. Инцидент произошёл на Amazon Marketplace, когда одному из пользователей поступило сообщение о том, чтобы он перестал продавать игру The Evil Within 2 для PlayStation 4.

При этом представители компании прокомментировали ситуацию, заявив, что они на самом деле никогда не были против перепродажи игр. Разработчики заявили, что предметом спора было то, что геймер указал состояние диска как "новое", а не "подержанное". В Bethesda говорят, что заявление компании просто не так поняли.