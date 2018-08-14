Госдума предложила установить в России единую цену на школьную форму

Согласно инициативе, отшивать одежду предлагается на фабриках во Владимирской и Псковской областях.

Максимальную стоимость формы для российских школьников предлагают установить на уровне 3–4 тысяч рублей. Такое предложение зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру просвещения Ольге Васильевой.

— Ограничить цену тремя тысячами рублей; для старших классов, может быть, четырьмя тысячами, но чтобы делали из хорошего материала, который можно было бы проносить как минимум полгода-год, — отметил парламентарий.

Согласно законопроекту, заказы на пошив школьной формы предлагается отдать фабрикам во Владимирской и Псковской областях. Как пояснил Чернышов, цель инициативы — уравнять учеников, поскольку не каждая семья может позволить себе дорогую школьную форму, которая обязательна во многих образовательных учреждениях.