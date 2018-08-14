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Опубликовано 14 августа 2018, 11:29

Хидео Кодзима назвал лучшие фильмы 2018 года

Самый популярный японский геймдизайнер поделился списком фильмов, которые больше всего ему понравились.

Фото: &copy; twitter@HIDEO_KOJIMA_EN

Фото: © twitter@HIDEO_KOJIMA_EN

Хидео Кодзима составил топ-15 фильмов, которые вышли в 2018 году. Некоторые из них уже были доступны в российском прокате ранее. Геймдизайнер писал только о тех фильмах, которые выходили в Японии в 2018 году.

В его список попали: "Приключения Паддингтона — 2", "На пределе", "Дангал", "Сырое", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Город призраков", "Аннигиляция", "Тайна Коко", "Тебя никогда здесь не было", "Мама!", "Ветреная река", "Медвежонок Бригсби", "Плохой гений", "Миссия невыполнима: Последствия" и "Оскорбление".

Сам список не отсортирован от лучшего к худшему. Все фильмы были составлены в хронологическом порядке — по дате просмотра геймдизайнером.

Напомним, что сейчас Кодзима продолжает работать над загадочной игрой Death Stranding. Это один из самых ожидаемых проектов последних лет среди геймеров.

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Сергей Сурепин
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