Хидео Кодзима назвал лучшие фильмы 2018 года

Хидео Кодзима составил топ-15 фильмов, которые вышли в 2018 году. Некоторые из них уже были доступны в российском прокате ранее. Геймдизайнер писал только о тех фильмах, которые выходили в Японии в 2018 году.

В его список попали: "Приключения Паддингтона — 2", "На пределе", "Дангал", "Сырое", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Город призраков", "Аннигиляция", "Тайна Коко", "Тебя никогда здесь не было", "Мама!", "Ветреная река", "Медвежонок Бригсби", "Плохой гений", "Миссия невыполнима: Последствия" и "Оскорбление".

Сам список не отсортирован от лучшего к худшему. Все фильмы были составлены в хронологическом порядке — по дате просмотра геймдизайнером.