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Опубликовано 14 августа 2018, 11:40

Райан Рейнольдс украл музыкальную шкатулку со съёмок "Дэдпула 2"

Фото: &copy; AP Photo/Marco Ugarte

Фото: © AP Photo/Marco Ugarte

Несмотря на кражу, у главного актёра фильма были исключительно хорошие мотивы своих действий.

Актёры часто забирают с собой реквизит с фильмов, в которых принимали участие. Райан Рейнольдс не стал исключением — он украл музыкальную шкатулку с Логаном из самого начала фильма "Дэдпул 2".

Хью — один из моих близких друзей. Единственным сюрпризом в фильме для него стала музыкальная шкатулка в начале. Я всё ещё думал, что нужно отдать её ему, потому что она принадлежит ему — не мне

Райан Рейнольдс

Украденная шкатулка — отсылка к фильму "Логан". Рейнольдс хотел подарить её Хью Джекману, исполнителю роли Росомахи, однако оставил себе. Музыкальная шкатулка была не единственной отсылкой к Росомахе в фильме, однако послетитровая сцена уже давно известна.

Напомним, фильм "Дэдпул 2" выходит на Blu-ray уже 21 августа.

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Сергей Сурепин
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