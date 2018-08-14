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Опубликовано 14 августа 2018, 12:00

Крис Хемсворт потроллил поклонников "Мстителей"

Фото:&nbsp;&copy; Jordan Strauss/Invision/AP

Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP

Популярный актёр решил подразнить фанатов киновселенной Marvel, чуть не раскрыв секреты будущего фильма.

Актёр Крис Хемсворт не смог посетить церемонию награждения Teen Choice Awards. При этом актёр отправил видеообращение, в котором подразнил фанатов киновселенной Marvel.

Адресовано видеообращение актёра было Чойси, талисману конкурса, а также всем присутствующим. В нём Хемсворт несколько раз якобы попытался раскрыть секреты четвёртой части "Мстителей", касающиеся нового оружия Тора и названия будущего фильма. Несмотря на это, Хемсворту будто бы не удалось осуществить задуманное из-за проблем со связью.

Напомним, будущий фильм "Мстители" выходит в начале мая 2019 года.

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Сергей Сурепин
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