Крис Хемсворт потроллил поклонников "Мстителей"
Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP
Популярный актёр решил подразнить фанатов киновселенной Marvel, чуть не раскрыв секреты будущего фильма.
Актёр Крис Хемсворт не смог посетить церемонию награждения Teen Choice Awards. При этом актёр отправил видеообращение, в котором подразнил фанатов киновселенной Marvel.
Адресовано видеообращение актёра было Чойси, талисману конкурса, а также всем присутствующим. В нём Хемсворт несколько раз якобы попытался раскрыть секреты четвёртой части "Мстителей", касающиеся нового оружия Тора и названия будущего фильма. Несмотря на это, Хемсворту будто бы не удалось осуществить задуманное из-за проблем со связью.
Напомним, будущий фильм "Мстители" выходит в начале мая 2019 года.