Крис Хемсворт потроллил поклонников "Мстителей"

Адресовано видеообращение актёра было Чойси, талисману конкурса, а также всем присутствующим. В нём Хемсворт несколько раз якобы попытался раскрыть секреты четвёртой части "Мстителей", касающиеся нового оружия Тора и названия будущего фильма. Несмотря на это, Хемсворту будто бы не удалось осуществить задуманное из-за проблем со связью.