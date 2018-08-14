"Огненный" автопарк. В Швеции пироманы устроили массовые поджоги машин
Только за минувшую ночь в этой стране сгорело от 80 до 100 автомобилей, ущерб оценивается в миллионы шведских крон.
Банда поджигателей орудует в городах Гётеборге и Тролльхеттане на западе Швеции. По данным телеканал SVT, лишь за минувшую ночь там сгорело от 80 до 100 автомобилей.
Sad and serious situation in #Sweden ..again. Do ya think a nation shouldn't really have crisis every day and week?— Kurt von Schleicher❌ (@kurtwvs) 13 августа 2018 г.
Youths torched around 14 cars near a shopping centre in Gothenburg.. co-coordinated riots -- cars are being set on fire in several... pic.twitter.com/L7btmK9z4U
Речь идёт о банде студентов или подростков, которая, по данным полиции, координирует свои действия в соцсетях. Очевидцы рассказывают, что поджигатели имели с собой канистры с бензином и биты, которыми разбивали стёкла автомобилей. Лица они скрывали под капюшонами, причём группа была достаточно многочисленной. Редкие прохожие не пытались остановить пироманов, опасаясь за собственную жизнь.
Однако журналисты разыскали мужчину, который всё-таки попробовал вступить в переговоры с хулиганами. Один из них, держа в руках биту, приказал ему бежать.
What an amazing demonstration by poor immigrants YESTERDAY in Sweden..— anil chandra joshi (@anilcjoshi) 14 августа 2018 г.
they burn cars, fire on people who sheltered them
All "aman ki asha" lutyens elite who hates the concept of NRC in India, must not watch this video !! pic.twitter.com/n1Q4Mm4liR
— Сваливай, пока цел. Сейчас здесь будет огненный автопарк, — пересказал ответ пиромана очевидец.
Добавим, что столь массовый поджог в благополучной Швеции был совершён впервые.