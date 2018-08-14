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Регион
Опубликовано 14 августа 2018, 12:42

"Огненный" автопарк. В Швеции пироманы устроили массовые поджоги машин

Только за минувшую ночь в этой стране сгорело от 80 до 100 автомобилей, ущерб оценивается в миллионы шведских крон.

Банда поджигателей орудует в городах Гётеборге и Тролльхеттане на западе Швеции. По данным телеканал SVT, лишь за минувшую ночь там сгорело от 80 до 100 автомобилей.

Речь идёт о банде студентов или подростков, которая, по данным полиции, координирует свои действия в соцсетях. Очевидцы рассказывают, что поджигатели имели с собой канистры с бензином и биты, которыми разбивали стёкла автомобилей. Лица они скрывали под капюшонами, причём группа была достаточно многочисленной. Редкие прохожие не пытались остановить пироманов, опасаясь за собственную жизнь.

Однако журналисты разыскали мужчину, который всё-таки попробовал вступить в переговоры с хулиганами. Один из них, держа в руках биту, приказал ему бежать.

— Сваливай, пока цел. Сейчас здесь будет огненный автопарк, — пересказал ответ пиромана очевидец.

Добавим, что столь массовый поджог в благополучной Швеции был совершён впервые.

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Марина Калегина
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