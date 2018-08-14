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Опубликовано 14 августа 2018, 13:53

GTA V стала самой продаваемой игрой июля для PlayStation 4

Фото &copy; Rockstar Games

Фото © Rockstar Games

Компания Sony поделилась перечнем самых загружаемых игр июля в европейском магазине PlayStation Store.

Выход обновления After Hour и снижение цены на GTA V сделали хит пятилетней давности объектом желания для владельцев PlayStation 4, которые ещё не успели приобщиться к продукту студии Rockstar Games. Игра заняла первую строчку рейтинга PS Store.

Второе место рейтинга заняла игра FIFA 18, а третье место отошло Rocket League. Далее идут No Man’s Sky, The Crew 2, F1 2017, Gran Turismo Sport, Gang Beasts, PES 2018 и Minecraft.

Самой продаваемой игрой для виртуальной реальности стала The Elder Scrolls V: Skyrim VR. Следом идут Job Simulator и Superhot VR.

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Сергей Сурепин
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