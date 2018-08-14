Финансовый директор Netflix покинул компанию

Он проработал в компании 14 лет. На замену рассматриваются как внутренние, так и сторонние кандидаты.

Нынешний финансовый директор Netflix Дэвид Уэллс собирается покинуть компанию после 14 лет работы в ней. Кандидата ему на замену пока не нашли — стриминговый сервис собирается рассмотреть варианты как внутри фирмы, так и вне её.

Уэллс заявил, что Netflix находится в уверенном финансовом положении — это подходящее время для того, чтобы найти следующего лидера на его позицию. Исполнительный директор компании Рид Хастингс подчеркнул, что в последнее время сервису удавалось добиваться отличных показателей прибыли и радовать инвесторов.