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Регион
Опубликовано 14 августа 2018, 14:03

Финансовый директор Netflix покинул компанию

Фото: &copy; Thomas Hooke/Netflix

Фото: © Thomas Hooke/Netflix

Он проработал в компании 14 лет. На замену рассматриваются как внутренние, так и сторонние кандидаты.

Нынешний финансовый директор Netflix Дэвид Уэллс собирается покинуть компанию после 14 лет работы в ней. Кандидата ему на замену пока не нашли — стриминговый сервис собирается рассмотреть варианты как внутри фирмы, так и вне её.

Уэллс заявил, что Netflix находится в уверенном финансовом положении — это подходящее время для того, чтобы найти следующего лидера на его позицию. Исполнительный директор компании Рид Хастингс подчеркнул, что в последнее время сервису удавалось добиваться отличных показателей прибыли и радовать инвесторов.

Напомним, Netflix в мае обогнала по общей стоимости конгломерат Comcast, в июле — вышедший из гонки за приобретение активов Fox.

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Сергей Сурепин
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