Названы самые ожидаемые сериалы осени 2018 года

Журналисты выделили сериал "Жажда странствий". Это смелая нетрадиционная семейная драма, первый хедлайнер впечатляющего осеннего списка ВВС. Следом идёт сериал "Телохранитель", который расскажет альтернативную историю фильма 90-х годов о Кевине Костнере и Уитни Хьюстон.

Также британцы посоветовали сериал "Убивая Еву". В описании сказано, что это "подрывной и остроумно написанный сериал, с феминистским тоном, который идеально подходит для эпохи #MeToo". Вместе с этим издание выделило сериал "Ярмарка тщеславия", назвав его свежей и смешной интерпретацией викторианской истории Уильяма Теккерея. Он спродюсирован совместно с Amazon.