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Регион
Опубликовано 14 августа 2018, 14:54

Nvidia показала инновационные видеокарты

Фото &copy; AP Photo/Chiang Ying-ying

Фото © AP Photo/Chiang Ying-ying

Новые графические ускорители используют технологию гибридного рендеринга на архитектуре Turing.

Компания Nvidia показала графическую архитектуру Turing и новую линейку видеокарт Quadro RTX на её основе. Гаджеты поддерживают аппаратное ускорение трассировки лучей в реальном времени при помощи новых RT-ядер и специальных методов постобработки.

Разработчики Nvidia заявили, что производительность видеокарт Quadro при работе с трассировкой в 25 раз выше, чем у предшествующей линейки Pascal. С помощью гибридного рендеринга можно будет создать графику кинематографического качества, эффекты на базе нейросетей, а также работать с моделями высокой сложности.

Продажи новых видеокарт начинаются в конце 2018 года.

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Сергей Сурепин
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