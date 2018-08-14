Nvidia показала инновационные видеокарты

Компания Nvidia показала графическую архитектуру Turing и новую линейку видеокарт Quadro RTX на её основе. Гаджеты поддерживают аппаратное ускорение трассировки лучей в реальном времени при помощи новых RT-ядер и специальных методов постобработки.

Разработчики Nvidia заявили, что производительность видеокарт Quadro при работе с трассировкой в 25 раз выше, чем у предшествующей линейки Pascal. С помощью гибридного рендеринга можно будет создать графику кинематографического качества, эффекты на базе нейросетей, а также работать с моделями высокой сложности.