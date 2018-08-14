Американца хотят посадить на 5 лет из-за кражи виртуальных денег в игре FIFA 18
Фото: © EA SPORTS
Мужчина получил обвинение со стороны ФБР. Ему вменяют кражу "денег" на сумму 324 тысячи долларов.
Американское Федеральное бюро расследований выдвинуло обвинения 25-летнему гражданину Сербии и Италии Мартину Марсичу. Он незаконно получил доступ к серверам компании Electronic Arts.
Мужчину задержали 8 августа в аэропорту Сан-Франциско. Подозреваемый создавал учётные записи, на которых активировал 17 тысяч копий FIFA 18, а также около 8 тысяч наборов FIFA Points и FIFA Coins. Аккаунты и валюту он впоследствии продавал. Одну лишь "украденную" валюту в издательстве оценили в 324 тысячи долларов.
По информации ФБР, мужчина взломал серверы NBA Live 15, откуда и получил доступ к серверам FIFA 18. По всей видимости, сервер баскетбольного симулятора считался "доверенным" в сети EA. Сейчас Марсичу грозит до 5 лет лишения свободы и штраф в 250 тысяч долларов.