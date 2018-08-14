Американца хотят посадить на 5 лет из-за кражи виртуальных денег в игре FIFA 18

Мужчина получил обвинение со стороны ФБР. Ему вменяют кражу "денег" на сумму 324 тысячи долларов.

Американское Федеральное бюро расследований выдвинуло обвинения 25-летнему гражданину Сербии и Италии Мартину Марсичу. Он незаконно получил доступ к серверам компании Electronic Arts.

Мужчину задержали 8 августа в аэропорту Сан-Франциско. Подозреваемый создавал учётные записи, на которых активировал 17 тысяч копий FIFA 18, а также около 8 тысяч наборов FIFA Points и FIFA Coins. Аккаунты и валюту он впоследствии продавал. Одну лишь "украденную" валюту в издательстве оценили в 324 тысячи долларов.