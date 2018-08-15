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Регион
Опубликовано 15 августа 2018, 08:48

"Симпсоны" и "Гриффины" получат полнометражные фильмы

Фото: &copy;&nbsp;20th Century Fox

Фото: © 20th Century Fox

Будущие ленты планируют каким-то образом объединять в себе и анимацию, и натурные съёмки.

В сети появилась информация о том, что у компании 20th Century Fox в производстве находится сразу несколько полнометражных картин по своим мультсериалам. Студия работает над второй полнометражкой про Симпсонов, а также над фильмами по "Гриффинам" и "Закусочной Боба".

Подробностей о проектах пока нет. Также не известно, на какой именно стадии находится производство полнометражных мультипликационных фильмов. Главный исполнительный директор Fox Стейси Снайдер рассказала, что фирма хочет пересмотреть подход к анимационному направлению после того, как начнёт сотрудничать с новыми партнёрами, которые придут на замену DreamWorks Animation.

Напомним, ранее сценарист и продюсер "Симпсонов в кино" Эл Джин и режиссёр Дэвид Сильверман говорили о том, что лента может получить продолжение.

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Сергей Сурепин
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