"Симпсоны" и "Гриффины" получат полнометражные фильмы

Будущие ленты планируют каким-то образом объединять в себе и анимацию, и натурные съёмки.

В сети появилась информация о том, что у компании 20th Century Fox в производстве находится сразу несколько полнометражных картин по своим мультсериалам. Студия работает над второй полнометражкой про Симпсонов, а также над фильмами по "Гриффинам" и "Закусочной Боба".

Подробностей о проектах пока нет. Также не известно, на какой именно стадии находится производство полнометражных мультипликационных фильмов. Главный исполнительный директор Fox Стейси Снайдер рассказала, что фирма хочет пересмотреть подход к анимационному направлению после того, как начнёт сотрудничать с новыми партнёрами, которые придут на замену DreamWorks Animation.