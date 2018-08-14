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Опубликовано 14 августа 2018, 14:44

Рокер выступил на фестивале с гитарой в форме iPhone

Музыкант исполнил с ней лишь одну композицию. Инструмент оказался слишком тяжёлым.

Фото &copy; license2share/YouTube

Фото © license2share/YouTube

Музыкант Стиг Педерсен сыграл на бас-гитаре в форме iPhone во время фестиваля Smukfest в Сканнерборге (Дания). Об этом сообщает Cult of Mac.

На музыкальном инструменте располагалась камера, которая снимала зрителей в зале. Изображение было видно на экране гитары в форме смартфона.

Музыкант исполнил лишь одну песню с гитарой в форме iPhone. По словам агента группы, инструмент оказался слишком тяжёлым.

Педерсен известен бас-гитарами необычной формы. К примеру, он также выступал с музыкальным инструментом в форме ракеты.

Стиг Педерсен — гитарист и бэк-вокалист датской рок-группы D-A-D. Фестиваль Smukfest проходил с 8 по 12 августа.

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Денис Марков
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