Рокер выступил на фестивале с гитарой в форме iPhone
Музыкант исполнил с ней лишь одну композицию. Инструмент оказался слишком тяжёлым.
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Музыкант Стиг Педерсен сыграл на бас-гитаре в форме iPhone во время фестиваля Smukfest в Сканнерборге (Дания). Об этом сообщает Cult of Mac.
На музыкальном инструменте располагалась камера, которая снимала зрителей в зале. Изображение было видно на экране гитары в форме смартфона.
Музыкант исполнил лишь одну песню с гитарой в форме iPhone. По словам агента группы, инструмент оказался слишком тяжёлым.
Педерсен известен бас-гитарами необычной формы. К примеру, он также выступал с музыкальным инструментом в форме ракеты.
Стиг Педерсен — гитарист и бэк-вокалист датской рок-группы D-A-D. Фестиваль Smukfest проходил с 8 по 12 августа.