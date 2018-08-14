Рокер выступил на фестивале с гитарой в форме iPhone

Музыкант Стиг Педерсен сыграл на бас-гитаре в форме iPhone во время фестиваля Smukfest в Сканнерборге (Дания). Об этом сообщает Cult of Mac.

На музыкальном инструменте располагалась камера, которая снимала зрителей в зале. Изображение было видно на экране гитары в форме смартфона.

Музыкант исполнил лишь одну песню с гитарой в форме iPhone. По словам агента группы, инструмент оказался слишком тяжёлым.

Педерсен известен бас-гитарами необычной формы. К примеру, он также выступал с музыкальным инструментом в форме ракеты.