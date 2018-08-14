Полиция Москвы накрыла притон с 14 проститутками из Нигерии

Полиция ликвидировала на юго-востоке Москвы притон, в котором интимные услуги оказывали 14 девушек из Нигерии. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Рейд прошёл в ночь на 14 августа после того, как в ОВД "Выхино-Жулебино" поступила информация о борделе в одном из домов на улице Ташкентской. В результате были задержаны 14 гражданок Нигерии, которые оказывали секс-услуги в квартире, а также работали по вызову.