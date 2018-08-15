После 65 не даём. Как Сбербанк отказывает российским пенсионерам в кредитах

Сбербанк, видимо, не считает российских пенсионеров за полноценных людей. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из условий выдачи кредитных карт, которые предъявляет своим клиентам главный банк страны: на карту могут рассчитывать только граждане в возрасте от 21 года до 65 лет включительно. Примечательно, что одноимённые "дочки" Сбербанка в других странах (например, в Сербии или Чехии) никаких ограничений по верхней планке возраста для местных не предъявляют. Эксперты говорят, что банк занимается дискриминацией своих клиентов в России, и призывают пенсионеров судиться за свои права.

Во вторник в своём официальном "твиттере" Сбербанк ответил одному из клиентов, что "выпуск новых кредитных карт в нашем банке возможен до 65 лет (включительно)". Действительно, на официальном сайте Сбербанка в разделе "Кредитные карты" значатся такие ограничения: гражданство РФ; возраст от 21 года до 65 лет включительно; постоянная или временная регистрация в любом населённом пункте РФ.

Требования Сбербанка к клиентам в России. Фото: © Скриншот L!FE

Таким образом, пенсионеры, которые хотели бы оформить кредитную карту, чтобы ни в чём себе не отказывать до выплаты пенсии, могут об этом банковском продукте забыть. У зелёного гиганта для них припасены только дебетовые карты из программы "Активный возраст".

Лайф изучил, как относятся к возрасту клиентов в других банках. Например, второй по величине банк России — ВТБ — хоть и тоже ограничивает возраст, однако готов давать кредитные карты клиентам до 70 лет. В частном "Альфа-банке" пенсионер может рассчитывать на получение кредитной карты, если ему не более 85 лет.

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Интересно, что Сбербанк не готов выдавать кредитки отечественным старикам, но согласен кредитовать иностранных. У него есть одноимённые "дочки" в Белоруссии, Казахстане, на Украине, в Турции, Швейцарии, в Венгрии, Чехии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Хорватии. Местным пенсионерам Сбербанк готов выдавать кредитные карты без возрастных ограничений. По крайней мере, в условиях выдачи карт такого ограничения у филиала Сбербанка в Чехии нет. Здесь банк предъявляет следующие требования: минимальный возраст 18 лет, наличие постоянного источника дохода. В Турции "дочка" Сбера, "Денизбанк", буквально осыпает местных пенсионеров разными вариантами кредитных и дебетовых карт, всякими льготами, скидками, накоплениями. В Сербии Сбербанк призывает пенсионеров захватить для оформления кредитных карт свои пенсионные чеки за последнее время.

Требования Сбербанка к клиентам в Чехии. Фото: © Скриншот L!FE

Лайф попытался узнать у Сбербанка, почему он притесняет российских пенсионеров, однако получил лишь витиеватый ответ, в котором представители банка очень осторожно комментировали возрастные ограничения.

— Возраст не является единственным критерием для принятия решений по кредитным заявкам. Учитывается целый ряд параметров, которые могут повлиять на решение банка о выдаче карты. Установленные требования могут подлежать изменениям при накоплении банком необходимых данных либо при изменении показателей статистики. При этом как в России, так и во всём мире возраст клиента является одним из параметров при принятии банками решения о кредитовании, и банки устанавливают возрастные ограничения на получение кредитных продуктов, — сообщили Лайфу в пресс-служба Сбербанка.

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Эксперты считают эти ограничения Сбербанка дискриминацией клиентов по возрасту и нарушением их прав потребителей.

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред Комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил Лайфу, что возраст 65 лет не должен быть ограничением у Сбербанка для выдачи кредитных карт. — Запрет на выдачу кредитных карт только по признаку возраста — средневековье. Это является ущемлением конституционных прав граждан и нарушением "Закона о защите прав потребителей", — возмущается депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, именно в Сбербанке хранятся деньги пенсионеров. — Сбербанк — это же почти государственный банк, который становится нарушителем законов РФ. Так можно начать с запрета кредитных карт, а продолжить в продуктовом магазине — не продавать товары тем, кому за 65 лет. Типа, мы лучше эту колбасу молодому человеку продадим, а ты, старик, иди травку пощипай, — говорит Онищенко.

— Сбербанк давно ведёт себя как хочет. Если человек обогатить его не может, то он кредитной организации не интересен. Сбербанк выдаёт кредиты тем, у кого есть деньги. Но тем, у кого они есть, кредит не нужен. В действиях банка прослеживаются здесь не только признаки дискриминации, но и признаки скрытого обмана. В банке прекрасно понимают, что человек в возрасте за 60 лет в любой момент может стать неплатёжеспособным. Соответственно, здесь начинается навязывание дополнительной страховки по кредиту, а сумма такой страховки, которую удерживает банк, зачастую является для человека от 50 до 70 лет порогом для выживания, — рассказал Лайфу юрист компании "Градконсалт" Борис Деревков.

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С ним согласен и руководитель Общества защиты прав потребителей "Потребнадзор" Александр Виноградов. — Если банк вводит возрастные ограничения до 65 лет для выдачи пластиковых карт, это, конечно, возрастная дискриминация. Это очень странно, когда банк вводит такие ограничения. Получается, что люди "65 плюс" оказываются выкинуты из финансовой системы, — возмущается Александр Виноградов из общества защиты прав потребителей "Потребнадзор".

Эксперты призывают пенсионеров отстаивать свои права в суде. — Установление дополнительных требований к заёмщику со стороны банков приводят к нарушению гражданских прав неограниченного круга лиц, ущемляют права заёмщиков, ставят их в неравное положение и тем самым нарушают прямой запрет, установленный конституцией, — пояснил управляющий МАБ "Адвокаты и бизнес" Дмитрий Штукатуров.