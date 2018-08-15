Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 августа 2018, 08:58

Netflix выпустит комикс про чёрного вундеркинда

Фото: &copy;&nbsp;Netflix/Millarworld

Фото: © Netflix/Millarworld

Комикс получил название Prodigy. Он расскажет про бизнесмена, который одарён во всех областях на свете.

Автор комиксов Марк Миллар заявил, что он теперь плотно сотрудничает с Netflix. В связи с этим они запускают ещё одну серию комиксов.

Новый комикс получил название Prodigy. Он будет посвящён Эдисону Крейну — самому умному человеку в мире. Он одарён в науке, искусстве, спорте, оккультизме и прочих сферах. Однако в какой-то момент ему наскучило заниматься самым прибыльным бизнесом на планете.

Художник будущего комикса — Рафаэль Альбукерке, который ранее работал с Милларом над комиксом "Хак". Миллар считает, что Крейн станет лучшим персонажем, которого он когда-либо придумывал.

Новый комикс поступит в продажу 5 декабря 2018 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • netflix
  • Культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar