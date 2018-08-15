Netflix выпустит комикс про чёрного вундеркинда

Комикс получил название Prodigy. Он расскажет про бизнесмена, который одарён во всех областях на свете.

Автор комиксов Марк Миллар заявил, что он теперь плотно сотрудничает с Netflix. В связи с этим они запускают ещё одну серию комиксов.

Новый комикс получил название Prodigy. Он будет посвящён Эдисону Крейну — самому умному человеку в мире. Он одарён в науке, искусстве, спорте, оккультизме и прочих сферах. Однако в какой-то момент ему наскучило заниматься самым прибыльным бизнесом на планете.

Художник будущего комикса — Рафаэль Альбукерке, который ранее работал с Милларом над комиксом "Хак". Миллар считает, что Крейн станет лучшим персонажем, которого он когда-либо придумывал.