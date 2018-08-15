Netflix выпустит комикс про чёрного вундеркинда
Фото: © Netflix/Millarworld
Комикс получил название Prodigy. Он расскажет про бизнесмена, который одарён во всех областях на свете.
Автор комиксов Марк Миллар заявил, что он теперь плотно сотрудничает с Netflix. В связи с этим они запускают ещё одну серию комиксов.
Новый комикс получил название Prodigy. Он будет посвящён Эдисону Крейну — самому умному человеку в мире. Он одарён в науке, искусстве, спорте, оккультизме и прочих сферах. Однако в какой-то момент ему наскучило заниматься самым прибыльным бизнесом на планете.
Художник будущего комикса — Рафаэль Альбукерке, который ранее работал с Милларом над комиксом "Хак". Миллар считает, что Крейн станет лучшим персонажем, которого он когда-либо придумывал.
Новый комикс поступит в продажу 5 декабря 2018 года.