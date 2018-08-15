Возгорание произошло ночью, из пылающей огнём комнаты удалось спасти лишь трёх женщин. Одна из них была госпитализирована. Женское крыло в доме престарелых выгорело.

Губернатор области Био-Био заявил, что персонал проверял комнату, где находились пожилые люди, за 10 минут до пожара. Ничего подозрительного в тот момент замечено не было. По словам очевидцев, могло произойти короткое замыкание. Точную причину произошедшего пытаются установить следователи.