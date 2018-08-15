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Регион
Опубликовано 15 августа 2018, 05:18

В Госдуме предложили регистрировать гироскутеры и сегвеи

Фото: &copy; РИА Новости/Нина Зотина

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Для повышения безопасности на дорогах депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предлагает ввести регистрацию сегвеев, гироскутеров, моноколёс и других видов личного электротранспорта.

— Одной из причин (высокой смертности в ДТП) является отсутствие правового регулирования использования личного электротранспорта, — цитирует РИА "Новости" письмо Власова начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову.

По его словам, также необходимо дополнить правила дорожного движения пунктами, которые будут регулировать поведение владельцев этих устройств.

Власов попросил Черникова дать оценку инициативе и рассмотреть возможность её реализации.

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Александра Вишнякова
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