Создатель "Игры престолов" рассказал, зачем убивал ключевых персонажей сериала

150 смертей за семь сезонов. Джордж Мартин раскрыл секрет массовой гибели его героев.

Популярный писатель Джордж Мартин, по мотивам серии романов которого сняли культовый сериал "Игра престолов", дал ответ на один из самых главных вопросов фанатов. Мартин рассказал, зачем убивал ключевых персонажей проекта.

Мартин заявил, что в его пристрастии убивать персонажей в самый неожиданный момент и самым ужасающим способом виноват Джон Рональд Руэл Толкин — культовый английский писатель, автор "Властелина колец". По словам писателя, смерть одного из центральных персонажей "Властелина" Гэндальфа потрясла его в 13 лет.

Также Мартин добавил, почему в своих романах он решил нарушать правила и следовать примеру Толкина. По словам писателя, когда умирает ключевой персонаж, тут же нарастает саспенс и всё становится в тысячу раз лучше, потому что с этого момента умереть может кто угодно.