Названы составы групп и расписание матчей чемпионата мира по Dota 2
Компания Valve определилась с составами групп для своего турнира The International 2018.
Фото © Valve Corporation
Главное событие для поклонников Dota 2 начинается уже совсем скоро. Турнир The International 2018 пройдёт 15–25 августа в Ванкувере.
Всего будет две группы. В группу А вошли следующие команды: Invictus Gaming, PSG.LGD, Evil Geniuses, Team Liquid, Fnatic, Mineski, OG, VGJ Thunder и Winstrike. В группе В находятся такие составы: paiN Gaming, Vici Gaming, Newbee, Team Secret, Virtus.pro, TNC Predator, OpTic Gaming, Team Serenity и VGJ Storm.
Первые матчи начнутся в ночь с 15 на 16 августа. На турнире участвуют две российские команды — Winstrike и Virtus.pro. Общий призовой фонд The International 2018 составил 24 263 458 долларов. Победители заберут больше десяти миллионов.