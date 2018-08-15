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Опубликовано 15 августа 2018, 09:19

Названы составы групп и расписание матчей чемпионата мира по Dota 2

Компания Valve определилась с составами групп для своего турнира The International 2018.

Фото &copy;&nbsp;Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Главное событие для поклонников Dota 2 начинается уже совсем скоро. Турнир The International 2018 пройдёт 15–25 августа в Ванкувере.

Всего будет две группы. В группу А вошли следующие команды: Invictus Gaming, PSG.LGD, Evil Geniuses, Team Liquid, Fnatic, Mineski, OG, VGJ Thunder и Winstrike. В группе В находятся такие составы: paiN Gaming, Vici Gaming, Newbee, Team Secret, Virtus.pro, TNC Predator, OpTic Gaming, Team Serenity и VGJ Storm.

Первые матчи начнутся в ночь с 15 на 16 августа. На турнире участвуют две российские команды — Winstrike и Virtus.pro. Общий призовой фонд The International 2018 составил 24 263 458 долларов. Победители заберут больше десяти миллионов.

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Сергей Сурепин
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