Не разгоняться! В ГД хотят ограничить мощность и скорость гироскутеров и сегвеев

В Госдуме заявили о необходимости ввести ограничения на мощность и максимальную скорость для сегвеев, гироскутеров, а также моноколёс — до 5 кВт и 40 км/ч соответственно. Об этом заявил член комитета ГД по транспорту и строительству Александр Васильев (ЕР), комментируя предложение коллеги регистрировать подобный электротранспорт.

Васильев пояснил, что речь идёт о запрете на ввоз в страну средств передвижения, которые не будут соответствовать этим требованиям. Член нижней палаты парламента считает, что инициатива актуальна только для Москвы, поскольку в других городах не так часто используют гироскутеры и сегвеи.

— Это мог бы сделать Минпромторг совместно с Госавтоинспекцией, такие разработать правила, — сказал депутат.