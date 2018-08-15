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Регион
Опубликовано 15 августа 2018, 11:24

Не разгоняться! В ГД хотят ограничить мощность и скорость гироскутеров и сегвеев

Фото: &copy; flickr.com /&nbsp;ニコ

Фото: © flickr.com / ニコ

В Госдуме заявили о необходимости ввести ограничения на мощность и максимальную скорость для сегвеев, гироскутеров, а также моноколёс — до 5 кВт и 40 км/ч соответственно. Об этом заявил член комитета ГД по транспорту и строительству Александр Васильев (ЕР), комментируя предложение коллеги регистрировать подобный электротранспорт.

Васильев пояснил, что речь идёт о запрете на ввоз в страну средств передвижения, которые не будут соответствовать этим требованиям. Член нижней палаты парламента считает, что инициатива актуальна только для Москвы, поскольку в других городах не так часто используют гироскутеры и сегвеи.

— Это мог бы сделать Минпромторг совместно с Госавтоинспекцией, такие разработать правила, — сказал депутат.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил в МВД России предложение ввести регистрацию гироскутеров и сегвеев, а также дополнить правила дорожного движения пунктами, которые будут регулировать поведение их владельцев.

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Алёна Темирчиева
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