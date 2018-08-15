Соседу Тора удалось пережить финал "Мстителей: Война бесконечности"

Вместе с этим сосед Дэррил жалуется на то, что половина его сотрудников пропала после щелчка Таноса.

Перед выходом фильма "Мстители: Война бесконечности" компания Marvel регулярно рекламировала его видео при участии Тора и его соседа по квартире Дэррила. Оказалось, что Дэррилу удалось пережить щелчок Таноса, после которого погибло множество супергероев.

Happy Birthday @Thor ⚡️Sorry it’s late but I’m working weekends since “The Snap” pic.twitter.com/SEiWIOMdH4 — Daley Pearson (@Daley_Pearson) August 13, 2018

В новом видео Дэррил поздравил с днём рождения своего бывшего соседа Тора. В ролике Дэррил жалуется на проблемы. Дело в том, что половина его сотрудников рассеялась, поэтому ему приходится работать даже по воскресеньям.