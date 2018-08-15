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Опубликовано 15 августа 2018, 15:45

Соседу Тора удалось пережить финал "Мстителей: Война бесконечности"

Кадр из фильма &ldquo;Мстители: Война бесконечности&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Мстители: Война бесконечности”/kinopoisk.ru

Вместе с этим сосед Дэррил жалуется на то, что половина его сотрудников пропала после щелчка Таноса.

Перед выходом фильма "Мстители: Война бесконечности" компания Marvel регулярно рекламировала его видео при участии Тора и его соседа по квартире Дэррила. Оказалось, что Дэррилу удалось пережить щелчок Таноса, после которого погибло множество супергероев.

В новом видео Дэррил поздравил с днём рождения своего бывшего соседа Тора. В ролике Дэррил жалуется на проблемы. Дело в том, что половина его сотрудников рассеялась, поэтому ему приходится работать даже по воскресеньям.

Напомним, фильм "Мстители: Война бесконечности" вышел 23 апреля 2018 года. Премьера сиквела ожидается в начале 2019 года.

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Сергей Сурепин
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