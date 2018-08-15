Принцип Ходорковского: $5 млн на фонд и экономия на похоронах

История с похоронами Александра Расторгуева — одного из погибших в Центральной африканской республике (ЦАР) — получила своё продолжение. Вдова журналиста рассказала об отношении к похоронам со стороны Михаила Ходорковского, точнее о том, что господин Ходорковский к похоронам никакого отношения не имел, в смысле семье погибшего журналиста, работавшего в его интересах, не помог.

Зато, когда Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко были в Африке убиты, Михаилу Ходорковскому ничего не помешало использовать их трупы (извините за цинизм) в своих политических интересах. Он пообещал и тщательное расследование, и помощь семьям пострадавших и поспешил, конечно, обвинить в их гибели Россию.

Не себя, ни в коем случае. То, что он их отправил в горячую точку без должного сопровождения и не обеспечив должный уровень безопасности, не считается. То, что они туда отправились по его заказу, а не по заказу России, не считается. То, что решение об их отправке принимали структуры Ходорковского, не считается. А раз всё это не считается, то и на похороны сотрудников тратить ничего не надо — я вас правильно понял, господин Ходорковский?

Зато под этот повод Ходорковский, его подельник Невзлин и бывший главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов создали целый фонд по защите журналистов и вложили туда пять миллионов долларов.

Фонд будет расследовать преступления против журналистов и публиковать результаты этих расследований. Внимание, вопрос: будет ли созданный Ходорковским фонд определять степень вины Ходорковского в гибели троих российских журналистов? Как он оценит деятельность Ходорковского и будут ли в какие-нибудь независимые суды отправлены документы, доказывающие причастность Ходорковского к убийству российских журналистов в ЦАР?

Что помешало Ходорковскому вложить в фонд не 5 млн долларов, а, допустим, 4,9 млн долларов, а ещё 100 тысяч долларов отправить на похороны Джемаля, Радченко и Расторгуева?

Или господин Ходорковский считает, что вопросы о его причастности к смерти русских журналистов уже закончились, или на эти вопросы были даны исчерпывающие ответы, или ему кажется, что "блоки на негатив" распространяются на человеческую память?

Никто не забудет о том, что на смерть журналистов отправил Ходорковский, преследуя свои личные интересы. И никто, конечно, не забудет, что мёртвый журналист для господина Ходорковского уже не стоит ни одного рубля и на похороны этого журналиста можно ничего не тратить.