Режиссёр "Пиратов Карибского моря" экранизирует очередной комикс
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Главную роль в многосерийной экранизации сыграет звезда "Скандала" Керри Вашингтон.
Режиссёр "Пиратов Карибского моря" Гор Вербински получил режиссёрское кресло сериала под названием "Блюз старого города". Шоу основано на одноимённом комиксе Яниса Милонояниса.
Проект создают для стримингового сервиса Hulu. Главную роль получила Керри Вашингтон ("Скандал"). Также актриса возьмёт на себя функции исполнительного продюсера проекта.
Комикс "Блюз старого города" вышел в 2011 году. Он рассказывает о событиях, которые происходят в 2048 году на руинах бывшей Греции, где вырос высокотехнологичный город Новые Афины, улицы которого заполонили преступники всех мастей.
Шоураннером будущего проекта выступит Крис Блэк ("Изгой"). Араш Амель ("Титан") напишет сценарий адаптации.