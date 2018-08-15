Режиссёр "Пиратов Карибского моря" экранизирует очередной комикс

Проект создают для стримингового сервиса Hulu. Главную роль получила Керри Вашингтон ("Скандал"). Также актриса возьмёт на себя функции исполнительного продюсера проекта.

Комикс "Блюз старого города" вышел в 2011 году. Он рассказывает о событиях, которые происходят в 2048 году на руинах бывшей Греции, где вырос высокотехнологичный город Новые Афины, улицы которого заполонили преступники всех мастей.