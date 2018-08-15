Создана видеоигра, которая поможет в борьбе с алкоголизмом

Учёные Южнокорейского университета Чун-Янга создали видеоигру для борьбы с алкогольной зависимостью.

Научные специалисты заявили, что видеоигры применяют в терапии различных заболеваний. Суть новой методики — снятие психологической тяги к спиртному. По словам авторов проведённого исследования, это позволит заглушить условную реакцию, выработанную на приём алкоголя.

Всего у игры есть три уровня. Первый этап раскрашен в спокойные тона, а геймеру предоставляется возможность слушать приятные музыкальные композиции. Задача на этом уровне — избавление от навязчивых мыслей и релаксация.

Помимо прочего, тренировка силы воли поможет геймеру на втором уровне. Игрок помещается в виртуальный бар, где предлагается употреблять спиртное. При отказе он зарабатывает очки. Третий уровень предусматривает собой акцент на информационной основе. Человек видит соответствующие данные и примеры пагубного влияния алкоголя на организм.