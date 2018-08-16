Тёлочки на пляже. В Швеции из-за жары коровам разрешили купаться с нудистами
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Обнажённые отдыхающие пожаловались в администрацию города после принятого решения, но позже отнеслись к ситуации с пониманием.
В Швеции власти города Векше разрешили фермерам пригонять скот на нудистский пляж на озере Веттерн, чтобы животные могли охладиться во время жары, сообщает издание "Евро пульс".
Нудисты пожаловались в администрацию города по поводу присутствия коров на пляже, но администрация пошла навстречу фермерам.
В этом году в Швеции выдалось жаркое и сухое лето, поэтому фермерам приходится не только помогать животным преодолеть погодные условия, но и думать, как их прокормить, потому что трава на пастбищах высохла.
Нудисты по-прежнему недовольны, но относятся к ситуации с пониманием. Власти признают, что пребывать на пляже бок о бок с коровами не очень приятно, но отмечают, что все животные привиты от инфекционных заболеваний. Также сообщается, что эти меры временные и когда жара спадёт, парнокопытные больше не побеспокоят отдыхающих.