Тёлочки на пляже. В Швеции из-за жары коровам разрешили купаться с нудистами

Обнажённые отдыхающие пожаловались в администрацию города после принятого решения, но позже отнеслись к ситуации с пониманием.

В Швеции власти города Векше разрешили фермерам пригонять скот на нудистский пляж на озере Веттерн, чтобы животные могли охладиться во время жары, сообщает издание "Евро пульс".

Нудисты пожаловались в администрацию города по поводу присутствия коров на пляже, но администрация пошла навстречу фермерам.

В этом году в Швеции выдалось жаркое и сухое лето, поэтому фермерам приходится не только помогать животным преодолеть погодные условия, но и думать, как их прокормить, потому что трава на пастбищах высохла.