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Регион
Опубликовано 16 августа 2018, 10:21

Режиссёр "Трансформеров" опроверг причастность к фильму "Даша-путешественница"

Фото &copy; Jack Plunkett/Invision/AP

Фото © Jack Plunkett/Invision/AP

Майкл Бэй не занимается киноадаптацией популярного шоу. У него сейчас другие проекты.

В октябре 2017 года сообщалось о том, что производственная компания Майкла Бэя Platinum Dunes будет отвечать за создание киноадаптации мультсериала "Даша-путешественница". Но уже в августе 2018 года стало известно, что Майкл Бэй и его компания непричастны к этой работе.

Также появилась информация о том, что Бэй начал съёмки фильма 6 Underground. Что же касается его производственной компании, то она занята проектом под названием "Тихое место — 2".

Напомним, премьера фильма "Даша-путешественница" запланирована на 2 августа 2019 года. Постановщик ленты — Джеймс Бобин ("Алиса в Зазеркалье").

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Сергей Сурепин
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