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Опубликовано 16 августа 2018, 10:41

Авторы сериала "Звёздный путь" нашли актёра на роль Спока

Фото &copy; Matt Sayles/Invision for Just Jared/AP Images

Фото © Matt Sayles/Invision for Just Jared/AP Images

Грегори Пек появится на экране уже во втором сезоне шоу, который выйдет в начале 2019 года.

Телеканал CBS озвучил имя актёра, который сыграет во втором сезоне сериала Star Trek: Discovery молодого Спока. Роль получил Итан Пек, внук голливудского актёра Грегори Пека, известного по фильмам "Убить пересмешника" и "Ключи царства".

До этого Итан снимался в сериале "10 причин моей ненависти" и других телевизионных проектах. Премьера второго сезона запланирована на начало 2019 года. Сюжет новых серий расскажет про встречу экипажей корабля "Дискавери" и культового звездолёта "Энтерпрайз" во главе с капитаном Пайком, роль которого сыграет Энсон Маунт.

Напомним, первым исполнителем роли Спока в оригинальном сериале "Звёздный путь" был Леонард Нимой. После него в фильмах Paramount Pictures в этой роли несколько раз выступал Закари Куинто.

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Сергей Сурепин
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